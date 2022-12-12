Глава МИД Венгрии Сийярто: девятый пакет санкций против РФ не затронет ядерную энергетику

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что девятый пакет санкций против России не затронет энергетический сектор и сферу ядерной энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сийярто, Венгрии удалось добиться того, чтобы российскую атомную энергетику не включали в очередной пакет санкций.

«Санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться <...> что атомная энергия не будет частью санкционного пакета», — пояснил министр.

Ранее сообщалось, что проект девятого пакета санкций Евросоюза против России вернули на рассмотрение. Ограничительные меры планируется обсудить на заседании в 20:00 по московскому времени, после чего состоится итоговая пресс-конференция. До мероприятия должны встретиться министры иностранных дел стран-членов Евросоюза.