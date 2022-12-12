НОВАТЭК подтвердил уход представителей французской TotalEnergies из совета директоров

Компания НОВАТЭК подтвердила получение уведомления по проводу ухода обоих представителей французской TotalEnergies из совета директоров. Об этом сообщается на сайте организации.

«ПAO НОВАТЭК сообщает, что компания получила уведомления от представителей TotalEnergies Арно Ле Фолля и Доминика Мариона о том, что они выходят из состава совета директоров», — отметили в публикации.

В совете директоров компании НОВАТЭК со стороны TotalEnergies было два человека. Речь идет о старшем вице-президенте компании по региону «Северное море и Россия» и развитию бизнеса Арно Ле Фолле и гендиректоре «ТотальЭнерджис Разведка Разработка Россия» Доминике Марионе. Из-за санкций они воздерживались на голосованиях и не могли полноценно участвовать в управлении.

10 декабря агентство Reuters сообщило, что списание собственной доли в российской компании НОВАТЭК принесет убытки французскому нефтегазовому гиганту TotalEnergies в размере $3,7 млрд по итогам четвертого квартала текущего года.

При этом общий урон от списания российских активов в этом году в TotalEnergies оценили в $14,4 млрд. Однако эта сумма заметно уступает в денежном выражении уровню списания активов британской BP на внутреннем рынке России — $25,5 млрд.