Глава ЕК фон дер Ляйен надеется, что страны ЕС согласуют лимит цен на газ в ближайшие дни

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что страны Евросоюза в ближайшие дни согласуют потолок цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что мы придем к заключению в течение следующих дней», — сказала она.

Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором будет обсуждаться и лимит цен на газ, состоится 13 декабря.

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что Евросоюз практически достиг соглашения по потолку цен на газ.

22 ноября Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на импортируемый в ЕС газ на уровне €275 за МВт•ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива. Однако данный вариант не устроил министров энергетики стран Евросоюза, которые отложили принятие окончательного решения по этому вопросу до 13 декабря.

До этого немецкая газета Die Welt сообщала, что планы по ограничению цены на газ из России на территории ЕС являются политическим шагом для ослабления растущего разногласия в блоке.