«Роснефть» разработала методику количественной оценки эмиссии метана

Специалисты «Роснефти» в рамках целевого инновационного проекта разработали корпоративную методику количественной оценки объема эмиссии метана от неорганизованных источников на объектах добычи углеводородов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в «Роснефти», в основу методики легли данные, полученные в ходе реализации комплексной программы по обнаружению и устранению неорганизованных источников выбросов метана, которые проводились на добывающих предприятиях компании с 2020 года.

«Снижение эмиссии парниковых газов является одним из приоритетов деятельности НК «Роснефть». Компания также использовала лучшие мировые практики, научные разработки и современные технологические решения, позволяющие сокращать эмиссию парниковых газов, в том числе метана», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках стратегии «Роснефть-2030» компания ставит перед собой цель к 2050 году достичь углеродной нейтральности по выбросам областей охвата 1 и 2. Так, в 2022 году «Роснефть» масштабировала данную программу комплексного мониторинга с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных обследований. Для этого применяются лазерные и ультразвуковые детекторы, а также мультиспектральные инфракрасные камеры оптической визуализации газов с использованием криотехнологий.

«За два года реализации программы количество предприятий, где проводился мониторинг источников эмиссии метана с применением БПЛА, достигло 17. Помимо контроля эмиссии метана это позволило повысить уровень целостности нефтегазотранспортной инфраструктуры и объектов подготовки углеводородов с точки зрения промышленной и экологической безопасности», — подчеркнули в компании.

Кроме того, применение всей линейки передовых технологических решений для наземных обследований непосредственно на производственных площадках в комплексе с мониторингом с БПЛА позволяет идентифицировать аномалии и локализовать источники эмиссии на месте.

Также «Роснефть» разработала типовую программу мероприятий по обнаружению неорганизованных источников эмиссии метана на объектах добычи углеводородов с учетом лучших мировых практик и рекомендаций регуляторов в этой области. Предполагается, что внедрение и развитие методологической базы позволит повысить эффективность работы в области сокращения эмиссии метана.