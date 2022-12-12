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Московский суд приговорил депутата Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество

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Keti Kharaidze (Кетеван Хараидзе)/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Московский Тверской суд приговорил муниципального депутата столичного района 63-летнюю Кетеван Хараидзе к четырем годам колонии. Ее признали виновной в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде.

«Суд признал виновной Кетеван Хараидзе и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тыс. рублей», — сообщили агентству в суде.

Накануне представитель прокуратуры просил избрать ей наказание в виде 6 лет тюрьмы.

По данным обвинения, депутат вместе с 38-летним соучастником в мае прошлого года узнала о том, что между организацией-застройщиком и жильцами одного из домов в Москве случился конфликт из-за запрета сквозного проезда специальной техники через жилую зону дома для оказания строительных работ.

Утверждается, что Хараидзе и ее сообщник использовали эту ситуацию в личных целях. Преступники, зная о невозможности исполнения взятых на себя обязательств, смогли ввести представителей застройщика в заблуждение, пообещав ему за денежное вознаграждение в размере 15 млн руб. посодействовать в принятии общим собранием собственников жилого дома решения в пользу организации.

Спустя несколько дней при получении 5 млн руб. сообщника муниципального депутата задержали правоохранители. Хараидзе в свою очередь свою вину в преступлении не признает.

Ранее сообщалось, что Кетеван Хараидзе выиграла очередные выборы, находясь под домашним арестом по делу о мошенничестве.

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