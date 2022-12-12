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Танкер РФ «Волготранс 2701» прошел через Босфор и планирует стоянку в Мраморном море

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Global Look Press

Единственный российский танкер с сырой нефтью «Волготранс 2701», который стоял в пробке у входа в турецкий пролив Босфор, прошел его и планирует стоянку в Мраморном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российский нефтяной танкер «Волготранс 2701» только что переплыл пролив Босфор и достиг Мраморного моря», — пишет агентство.

Как отмечает РИА Новости, танкер планирует стоянку в порту Текирдаг в северо-западной Турции.

В понедельник стало известно, что Министерство транспорта Турции предоставило страховые документы четырем иностранным танкерам с нефтью.

Ранее в турецком Минтрансе сообщали, что 12 декабря российский танкер совершит вход в черноморский пролив. Как рассказали в ведомстве, танкер предоставил письмо, которое подтверждает его страхование.

В министерстве подчеркнули, что других российских танкеров, груженных сырой нефтью и ожидающих прохода через турецкие проливы, нет.

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