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Евросоюз увеличит в 2023 году на €2 млрд финансирование Европейского фонда мира

Главы МИД ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирование EPF, спонсирующего Украину

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Министры иностранных дел стран Европейского союза 12 декабря согласовали увеличение размера Европейского фонда мира (European Peace Facility) для финансирования поставок оружия, в том числе на Украину, на €2 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

EPF был создан в марте 2021 года с целью повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Изначально планировалось выделить фонду около €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год.

По данным агентства Bloomberg, свыше половины фонда было выделено на военную помощь Украине, и в Евросоюзе намерены продолжить поддерживать Киев.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга объявил, что США выделили Украине новый пакет оборонной помощи на сумму $275 млн.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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