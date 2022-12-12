Всемирный банк намерен выделить Украине еще $1,7 млрд до конца года

Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде рассказала о планах выделить Украине еще $1,7 млрд до конца текущего года. Об этом сообщает «Укринформ».

«До конца 2022 года мы выделим еще $1,7 млрд», — заявила она.

Также Бьерде сообщила, что через Всемирный банк прошло свыше 50% всей экономической помощи, направленной Украине после начала военной спецоперации.

Ранее глава ВБ Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины растут до критических значений.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что Киев через механизм кредитных гарантий британского правительства получил от Всемирного банка транш на $500 млн для финансирования бюджетных расходов. Всего с февраля 2022 года Всемирный банк выдал Киеву $13 млрд, из которых $11,4 млрд — деньги США.