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Директор ЗАЭС Черничук заявил, что около 50% персонала выехали со станции

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Alexander Ermochenko/Reuters

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что около 50% персонала ЗАЭС, по последним данным, покинули станцию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Последние данные, которые у меня есть, — порядка 50% персонала выехало со станции. То есть из 11,5 тысячи где-то половины нет», — сказал Черничук.

При этом он отметил, что каждый день на площадке находятся порядка 2,5 тысячи сотрудников АЭС.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что до конца 2022 года может быть найдено решение по безопасности Запорожской АЭС.

До этого он сообщал, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях Украины.

25 ноября Гросси говорил, что все действующие атомные электростанции Украины снова получили доступ к национальной энергосистеме, а МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в зоне Чернобыльской АЭС.

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