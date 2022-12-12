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Заемщики смогут получить до 30 млн рублей в МСП Банке

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МСП Банк

У заемщиков появилась возможность получить до 30 млн рублей по технологии экспресс-кредитования в МСП Банке.

Воспользоваться новыми условиями могут и заемщики из регионов. Так, например, для предпринимателей Удмуртии, для которых разработали совместную программу Корпорации МСП и правительства Удмуртской Республики, тоже скорректирован максимальный порог финансовой поддержки.

«Наша приоритетная задача – обеспечить бизнес именно той финансовой поддержкой и в том объеме, которые ему необходимы. Именно поэтому мы регулярно пересматриваем и улучшаем условия наших продуктов», — отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Воспользоваться финансированием могут представители малого и среднего бизнеса со сроком регистрации не менее 12 месяцев. Заемные средства можно направить на инвестиционные цели, развитие предпринимательской деятельности, пополнение оборотных средств в зависимости от выбранного продукта.

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