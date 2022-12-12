Депутат Камнев допустил, что кандидаты на пост главы Счетной палаты не определятся до Нового года

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что вопрос определения кандидатов на пост председателя Счетной палаты, видимо, перейдет на первую половину 2023 года. Депутат предположил, что вопрос может быть поднят после новогодних праздников.

«Четких, установленных законом сроков определения кандидатур на пост председателя Счетной палаты нет. Видимо, этот вопрос перейдет на следующий год. Скорее на первую его половину. Может, после новогодних праздников мы поднимем вопрос. Дело важное. Возможно, при разработке законопроекта было решено, что требуется время на определение соответствующих кандидатур. Поэтому срок не установлен», — рассказал Камнев.

По его словам, кандидатуры будет рассматривать Совет Госдумы. Будет выбрано три кандидата, и их представят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину, добавил Камнев.

«Это не партийный, а государственный вопрос. Это будет решение Совета Госдумы. Совет собирается каждую неделю. Определяется повестка, и этот вопрос может войти в одну из них. При определении кандидатур будет прежде всего рассматриваться компетентность кандидатов. Это первоочередной фактор», — сказал депутат.

30 ноября 2022 года Совет Федерации на заседании проголосовал за досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты. Он занимал эту должность с 2018 года. 29 ноября президент России Владимир Путин подал представление об отстранении Кудрина от должности. Ранее он согласовал с президентом свой переход в компанию «Яндекс».

Еще в сентябре Forbes выпустил заметку о том, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты 5% в «Яндексе» через опционы, если тот перейдет на работу в компанию. Волож, по данным журнала, планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей. Именно это направление и должен возглавить Кудрин. По информации РБК, вечером 24 ноября Кудрин встретился с президентом Владимиром Путиным, чтобы согласовать не только свой переход из СП в «Яндекс», но и раздел активов компании.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что на пост главы Счетной палаты вместо Кудрина рассматривается первый вице-спикер Госдумы и депутат от Новосибирской области Александр Жуков — его кандидатуру предложил сам Кудрин.

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован», — рассказал один из собеседников издания, отметив, что есть и другие кандидаты. Представитель Жукова заявила РБК, что ей «ничего не известно» о возможном уходе начальника в Счетную палату.