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Экономист Разуваев предрек понижение ключевой ставки ЦБ в следующем году

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Банк России может вернуться к понижению ключевой ставки в 2023 году, заявил в разговоре с ФАН кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев. При этом он считает, что Совет директоров ЦБ РФ на заседании 16 декабря оставит данный показатель без изменений — на уровне 7,5%. Эксперт пояснил, что прогнозируемая регулятором инфляция на уровне 12-13%, а также неопределенность на сырьевых рынках свидетельствуют в пользу сохранения текущей ключевой ставки.

По словам Разуваева, в конце первого квартала 2023-го годовая инфляция замедлится до 5,5–6% из-за разового эффекта марта 2022-го. На конец года ключевая ставка ЦБ может составить 6% или даже ниже, заключил он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» писала, что по итогам ноября на российском рынке недвижимости подорожали все виды ипотечных кредитов, у некоторых банков ставки увеличились за последний месяц осени на 0,5 процентных пункта. Подчеркивалось, что займы становятся менее доступными для граждан вопреки стратегии Центробанка по сдерживанию роста ключевой ставки.

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