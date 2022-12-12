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«Вкусно — и точка» в 2023 году начнет аккуратно повышать цены на ассортимент

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Анна Егорова/«Газета.Ru»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запланировала в 2023 году аккуратно повысить цены на ассортимент. Об этом заявил гендиректор предприятия Олег Пароев, написало агентство РИА Новости.

«На следующий год у нас есть планы по изменению цен, но, как всегда, мы будем стараться делать это крайне аккуратно, потому что для нас очень важно, чтобы наши потребители продолжали к нам приходить», — сказал Пароев.

По словам гендиректора сети, после открытия ресторанов в середине июня руководство не стало повышать цены на ассортимент. Затем в сети подняли стоимость отдельных позиций «не лучшего спектра меню». Тем не менее, отметил Пароев, цены во «Вкусно — и точка» ниже, чем у конкурентов.

Несколько бывших ресторанов американской сети «Макдоналдс» открылись под новым брендом «Вкусно и точка» после почти трехмесячного простоя в Москве и области 12 июня. Тогда руководство компании заявило о скором открытии всех 850 точек сети в стране.

Ранее Пароев сообщил, что «Вкусно — и точка» запустит в феврале аналог «Биг Мака» под названием «Биг Хит».

В конце ноября пресс-служба компании «Вкусно — и точка» рассказала, что с 12 декабря для посетителей ресторанов сети в ряде российских городов запустят аналог «Хэппи мила» — детские наборы «Кидз комбо».

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