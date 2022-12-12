В Кремле пообещали скорый ответ на введение потолка цен на нефть

В правительстве России в ближайшее время закончат обсуждать ответные меры на введение странами ЕС ограничения цены на российскую нефть, после чего последует соответствующий указ президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас ведется обсуждение «некоторых аспектов» ответных мер, которое «в ближайшие дни будет финализировано, и будет президентский указ».

9 декабря президент РФ Владимир Путин анонсировал скорый ответ России на введение потолка цен на нефть. По его словам, рассматривается в том числе сокращение добычи топлива.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его будут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. 5 декабря также начало работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.