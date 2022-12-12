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Финляндия решила нарастить резервные запасы зерна

Финский Центр стратснабжения увеличит резервные запасы зерна из-за возможных сбоев поставок

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Центр стратегического снабжения Финляндии сообщил об увеличении резервных запасов зерна, повысив расчетное время его потребления с 6 до 8,5 месяца. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«За счет дозаготовки общий объем резервных запасов зерна будет увеличен до суммы, соответствующей примерно 8,5 месяца нормального потребления», — сказано в сообщении.

В центре отметили, что главной целью такого решения является укрепление готовности к серьезным сбоям поставок в условиях сложной глобальной ситуации.

»Европейская комиссия подтверждает, что запасы зерна в ЕС могут сократиться почти на 20% в течение 2022 — 2023 годов», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что ряд стран Европейского союза попросили Еврокомиссию скорректировать ограничения в целях налаживания экспорта продовольствия из России, так как текущие ограничения задерживают жизненно важные поставки в бедные государства.

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