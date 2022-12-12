В Совфеде заявили об отсутствии риска дефицита продуктов питания в России

В России нет риска возникновения дефицита продуктов питания в магазинах. Об этом заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных, написало агентство РИА Новости.

«То, что касается дефицита продукции, мы сейчас таких рисков не фиксируем. Сегодня все группы товаров представлены (в магазинах). По внутреннему производству и потреблению достигнут хороший баланс», — сказал сенатор.

Кроме того, Двойных отметил, что не наблюдает рисков в отношении основных групп жизненно важных продуктов.

Сенатор добавил, что из-за введения санкций против Москвы изменилась логистика поставок продовольствия. По его словам, ограничения коснулись европейских товаров премиального уровня. Например, существуют сложности с объемом поставок продукции европейского виноделия.

Во второй половине ноября президент Владимир Путин заявил, что Россия в 2022 году добилась уровня самообеспечения по мясной продукции в 100,8%.

Тогда же глава государства сообщил, что Россия продолжит оказывать помощь странам, в которых наблюдается дефицит продовольствия из-за авантюрной политики Запада.