В МИД Франции рассказали, когда страны ЕС договорятся по новым санкциям против России

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что страны Европейского союза могут договориться по санкциям против РФ до вечера 12 декабря. Об этом Колонна рассказала журналистам перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

«Сегодня будет последний этап по техническим аспектам. Уверена, что у нас получится добиться этого до вечера, чтобы оказать давление на Россию и ввести новые санкции», — сказала она.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил надежду на то, что девятый пакет санкций Европейского союза в отношении РФ могут одобрить в ближайшие дни.

До этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении Российской Федерации до встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.