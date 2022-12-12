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ЕС всё ещё не согласовал девятый пакет санкций против России

Государства – члены ЕС ещё не согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Сам Боррель надеется, что соглашение будет достигнуто в понедельник или во вторник.

«У нас на повестке дня санкции против России, 9-й пакет, мы всё ещё не достигли согласия. Нам остаётся договориться ещё по ряду вопросов. Может быть, это удастся сделать к концу дня», — цитирует дипломата Life.ru.

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