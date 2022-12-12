Китайские компании возобновят работу в Ливии после возвращения стабильности в страну

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал достижение стабильности и безопасности в Ливии условием возобновления работы китайских компаний в стране, передает ФАН.

Это произошло во время его переговоров с главой Президентского совета североафриканского государства Мухаммедом аль-Манфи. Политики встретились на полях арабо-китайского саммита, состоявшегося в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В ходе диалога особое внимание уделялось вопросу возвращения в Ливию работы предприятий из КНР.

«Достижение стабильности и безопасности требует поддержки дружественного нам Китая, способствующей движению вперед на пути к проведению выборов, завершению переходных этапов и всеобъемлющему национальному примирению», — подчеркнул, в свою очередь, Аль-Манфи.

Согласно пресс-релизу Президентского совета, политик ожидал во время саммита встретить со стороны арабских лидеров и КНР самый высокий уровень поддержки усилий по достижению стабильности в государстве. Особенно это актуально на фоне сложившегося в последний год кризиса власти.

«Мы стремимся к тому, чтобы Китай сыграл в вопросе стабилизации ситуации в Ливии роль, соответствующую его международному весу», — добавил глава Президентского совета.