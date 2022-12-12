Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китайские компании возобновят работу в Ливии после возвращения стабильности в страну

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал достижение стабильности и безопасности в Ливии условием возобновления работы китайских компаний в стране, передает ФАН.

Это произошло во время его переговоров с главой Президентского совета североафриканского государства Мухаммедом аль-Манфи. Политики встретились на полях арабо-китайского саммита, состоявшегося в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В ходе диалога особое внимание уделялось вопросу возвращения в Ливию работы предприятий из КНР.

«Достижение стабильности и безопасности требует поддержки дружественного нам Китая, способствующей движению вперед на пути к проведению выборов, завершению переходных этапов и всеобъемлющему национальному примирению», — подчеркнул, в свою очередь, Аль-Манфи.

Согласно пресс-релизу Президентского совета, политик ожидал во время саммита встретить со стороны арабских лидеров и КНР самый высокий уровень поддержки усилий по достижению стабильности в государстве. Особенно это актуально на фоне сложившегося в последний год кризиса власти.

«Мы стремимся к тому, чтобы Китай сыграл в вопросе стабилизации ситуации в Ливии роль, соответствующую его международному весу», — добавил глава Президентского совета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть