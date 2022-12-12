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В МИД Австрии выразили надежду, что новый пакет санкций против РФ одобрят в ближайшие дни

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Leonhard Foeger/Reuters

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выразил надежду на то, что девятый пакет санкций Европейского союза в отношении РФ могут одобрить в ближайшие дни. Об этом Шалленберг заявил по прибытии на заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел, передает ТАСС.

По словам главы австрийского МИД, ни одна из стран объединения не станет блокировать новый пакет санкций.

«Ожидаю, что у нас будет соглашение по девятому пакету, техническим деталям, которые надо прояснить. Ожидаю, что его одобрят в ближайшие дни, по крайней мере в преддверии заседания Европейского совета. Не думаю, что какая-либо из стран его заблокирует», — сказал он.

Кроме того, Шалленберг сообщил, что в данный момент обсуждается расширение списка лиц под санкциями, основное внимание, по его словам, уделяется ограничениям в сфере товаров двойного назначения.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что страны Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении РФ до встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

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