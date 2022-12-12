Власти Уганды создадут Национальную электроэнергетическую компанию (UNECL), передает ФАН.

Инициатива призвана усилить правительственный контроль над производством, передачей и распределением ресурсов. В связи с подобным решением чиновники республики отказали южноафриканской корпорации Eskom в продлении лицензии на эксплуатацию двух ГЭС в стране.

«Министерство уже официально уведомило Eskom о решении властей. Когда сроки соглашения подойдут к концу в марте 2023 года, мы не будем заключать новые контракты», — сообщил один из министров Уганды.