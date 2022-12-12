Европа начала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного

Европа в связи с наступлением холодной погоды приступила к более интенсивной трате запасов газа из хранилищ. Отбор ресурса оказался выше средних значений для этого времени, фиксировавшихся в последние годы, сообщает Общественная служба новостей.

Так, температура, которая в настоящий момент упала существенно ниже средних многолетних значений, вынуждает европейские страны тратить все больше газа. Это происходит даже на фоне призывов политиков об экономии топлива.

Отмечается, что уровень запасов газов в хранилищах Европы снизился до 88,48 процента. Также в статье говорится, что данная отметка на 10,6 процентных пункта превышает средний показатель за последние пять лет.