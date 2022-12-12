Посол Египта в Москве подтвердил важность российского туризма для своей страны

Посол Египта в Москве Назих аль-Нагари подчеркнул важность российского туристического потока для своей страны, сообщает ФАН.

Это произошло во время организованного им интерактивного диалога с участием крупных турфирм из РФ. В ходе мероприятия присутствующие заслушали выступление главы египетского Управления по развитию туризма Амра аль-Кади, который вышел на связь в формате видеоконференции.

Кроме того, в диалоге приняли участие представители авиаперевозчика EgyptAir в Москве.

Во время своей речи Амр аль-Кади рассказал о планах Египта по развитию туристического сектора на следующем этапе и привлечению российских туркомпаний для его продвижения. Участники обсудили возможности увеличения потока отдыхающих на курортах североафриканской страны.

Со своей стороны, представители российских турфирм рассказали о том, какой популярностью пользуется Египет среди населения РФ. Операторы указали на внушительный потенциал туристического рынка АРЕ и его способность привлекать большое число отдыхающих.

Важное значение для развития российско-египетских отношений в данной сфере уделяется возможности использования национальных валют. На днях глава парламентского комитета североафриканской страны по туризму Нура Али рассказала, что в ближайшее время туристы смогут оплачивать рублями входные билеты на территорию пирамид Эль-Гизы и других исторических памятников.