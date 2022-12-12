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Минторг Казахстана сообщил, что McDonald's готовится к возобновлению работы в республике

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

McDonald's в Казахстане — ТОО Food Solutions KZ — начал готовиться к возобновлению работы ресторанов сети в республике. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства торговли и интеграции Казахстана.

По информации ведомства, на прошлой неделе состоялось совещание по вопросам возобновления в республике работы ресторанов McDonald's.

«В ходе совещания генеральный директор ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов отметил, что компания планирует продолжить деятельность на рынке нашей страны и работает над восстановлением работы ресторанов», — сказано в сообщении.

Во второй половине ноября пресс-служба сети ресторанов быстрого питания McDonald`s сообщила, что компания собирается на время остановить работу всех ресторанов в Казахстане из-за проблем с поставками.

Затем министр торговли и интеграции страны Серик Жумангарин пояснил, что временное прекращение работы McDonald's в Казахстане связано с возобновлением схемы поставок продуктов питания для сети, которые ранее импортировались.

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