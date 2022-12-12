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«Мираторг» и «Вкусно — и точка» построят завод по производству картофеля фри в 2023 году

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Depositphotos

Российская агропромышленная компания «Мираторг» и сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планируют в 2023 году построить завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы агрохолдинга.

«В 2023 году компания «Мираторг» и сеть «Вкусно — и точка» планируют приступить к строительству нового завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек для поставок в предприятия «Вкусно — и точка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что строительство начнут в одном из регионов центральной России. В эксплуатацию полностью автоматизированное предприятие планируют запустить в 2024 году.

Во второй половине сентября газета «Коммерсантъ» написала, что крупный поставщик снеков «Мартин» запланировал проект по производству картофеля фри в Воронежской области на фоне ухода с российского рынка большинства профильных компаний.

На прошлой неделе пресс-служба сети «Вкусно — и точка» сообщила о запуске доставки с помощью сервиса «Яндекс Еда» и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге с 7 декабря.

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