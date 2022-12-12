Европа стала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного из-за холодной погоды

Расход газа из хранилищ на территории Европы превысил средние значения для этого времени за последние годы из-за холодной погоды, написало агентство «Интерфакс».

Как пишет издание, синоптики обещают температуру в Европе на этой неделе на 1-2 градуса прохладнее, чем на минувшей неделе.

Отмечается, что уровень запасов в хранилищах региона упал до 88,48%. Тем не менее это на 10,6% выше среднего показателя за последние пять лет. В США уровень резервов равен 72%, что на 2 п.п. ниже среднего показателя за пять лет.

На прошлой неделе пресс-служба Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщила, что страны Европы начали активно выкачивать газ из подземных хранилищ с наступлением холодов. Уточнялось, что к 8 декабря запасы в них опустились ниже уровня 89,93%.

В первой половине ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сетевых агентств в разных странах написала, что Евросоюз смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы почти на 100%, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России. В Германии на тот момент объем хранилищ заполнили на 99,54%, во Франции — на 99,9%, в Италии — 95,5%.