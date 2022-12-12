Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Европа стала тратить запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного из-за холодной погоды

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Расход газа из хранилищ на территории Европы превысил средние значения для этого времени за последние годы из-за холодной погоды, написало агентство «Интерфакс».

Как пишет издание, синоптики обещают температуру в Европе на этой неделе на 1-2 градуса прохладнее, чем на минувшей неделе.

Отмечается, что уровень запасов в хранилищах региона упал до 88,48%. Тем не менее это на 10,6% выше среднего показателя за последние пять лет. В США уровень резервов равен 72%, что на 2 п.п. ниже среднего показателя за пять лет.

На прошлой неделе пресс-служба Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщила, что страны Европы начали активно выкачивать газ из подземных хранилищ с наступлением холодов. Уточнялось, что к 8 декабря запасы в них опустились ниже уровня 89,93%.

В первой половине ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сетевых агентств в разных странах написала, что Евросоюз смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы почти на 100%, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России. В Германии на тот момент объем хранилищ заполнили на 99,54%, во Франции — на 99,9%, в Италии — 95,5%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть