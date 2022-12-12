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Назван единственный провайдер соцобъектов в Херсонской и Запорожской областях

«Ведомости»: провайдером соцобъектов в Херсонской и Запорожской областях станет «Миртелеком»

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Depositphotos

Российский сотовый оператор «Миртелеком» станет единственным оператором интернета для социально значимых объектов (СЗО) в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на неопубликованное постановление Минцифры.

Отмечается, что постановление подписано вице-премьером Дмитрием Григоренко и должно быть издано до конца года.

Согласно данным на сайте оператора, «Миртелеком» был основан в 2022 году для обеспечения мобильной связью и интернетом территорий Запорожской и Херсонской областей.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с газетой отметил, что сейчас в регионах в основном работает мобильный и кабельный интернет, а оборудование для строительства сетей поставляется из России.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что российские власти изучают обновленный вариант дорожной карты развития перспективных стандартов мобильной связи в России. По информации издания, кроме «Ростелекома» и «Ростеха» могут привлечь для разработки проекта развития мобильной связи «ИКС Холдинг», «Сколтех» и другие организации.

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