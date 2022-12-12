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Аналитики назвали стоимость крабового салата на Новый год

RT: стоимость крабового салата на Новый год выросла на 10%

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Depositphotos

Продукты для приготовления порции крабового салата на семью из четырех человек обойдутся в 290,02 руб. в декабре 2022 года. Об этом написали на сайте телеканала RT со ссылкой на подсчеты аналитиков платформы фискальных данных «Такском».

Аналитики отметили, что относительно аналогичного периода 2021 года стоимость ингредиентов выросла на 10%. При подсчете задействовали 43 млрд кассовых чеков.

Для определения стоимости продуктов учитывали цены на упаковку крабовых палочек (122 руб.), четыре яйца (34 руб.), один огурец (39,5 руб.), банку консервированной кукурузы (75 руб.), 100 г майонеза (19,2 руб.), чайную ложку соли (32 коп.).

В конце ноября в пресс-службе Руспродсоюза сообщили, что салат оливье с ноября 2021 года не подорожал, а даже немного снизился в цене. Затраты на продуктовый набор для приготовления этого традиционного в России новогоднего блюда на четырех человек составили около 375 руб., что на 0,4% ниже, чем годом ранее.

Накануне в кулинарной студии CULINARYON рассказали, что российские компании планируют заказывать на новогодние корпоративы пасту с лососем, говяжий стейк с гарниром из картофеля, пасту с томатным соусом и баклажанами.

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