Юрист Комсолев: до 1 января 2023 все желающие могут оплатить госпошлину со скидкой

Юрист и правозащитник Владимир Комсолев напомнил россиянам, что до 1 января все желающие могут оплатить госпошлину со скидкой 30%. Об этом он рассказал радио Spuntik.

«Я бы рекомендовал гражданам с целью экономии воспользоваться скидкой на уплату госпошлин на портале госуслуг до конца 2022 года», — указал юрист. Он добавил, что Министерство финансов с 1 января будущего года аннулирует эту скидку.

Оплачивать госпошлину нужно при получении загранпаспорта, при замене общегражданского паспорта в случае утери, порчи или изменения фамилии, а также в ряде других случаев.

Оплату можно произвести на портале «Госуслуги». Отмечается, что услугой можно воспользоваться и в следующем году, но скидки уже не будет.

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