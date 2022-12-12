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Минфин США: политика потолка цен на российскую нефть работает в соответствии с ожиданиями

Глава Минфина США Йеллен: политика потолка цен на нефть из России работает нормально

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Depositphotos

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что политика потолка цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона. Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом CBS.

По словам министра, «первая цель» такой политики состоит в «ограничении прибыли, которую получает Россия».

«Вторая цель заключается в том, <…> что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать [на рынок], потому что РФ является значимым поставщиком нефти на рынок», — сказала она.

Она напомнила, что потолок цен заработал только недавно.

«Я бы сказала, что пока все идет нормально», — добавила Йеллен.

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будет опубликован указ об ответных мерах Москвы на введение потолка цен на российскую нефть.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. 5 декабря также начало работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.

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