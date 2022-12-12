Юрист Кудерко: нужно требовать от УК перерасчета при холодной воде и батареях

На счетах за ЖКХ можно сэкономить, указала юрист Елена Кудерко. Об этом она заявила агентству «Прайм».

Для этого стоит проверить приборы учета воды. Ряд россиян, добавила специалист, может претендовать на получение субсидий на оплату коммунальных услуг.

Также можно запросить перерасчет. УК обязаны уменьшить размер оплаты в случае, если температура воды или батарей окажется ниже необходимого.

Есть и бытовые способы сделать счета меньше: купить энергосберегающие лампы и установить датчики движения.

Ранее ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко сообщила, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут получить россияне, которые тратят на это больше положенного максимума.