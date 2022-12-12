Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист Кудерко: нужно требовать от УК перерасчета при холодной воде и батареях

close
100%
Unsplash

На счетах за ЖКХ можно сэкономить, указала юрист Елена Кудерко. Об этом она заявила агентству «Прайм».

Для этого стоит проверить приборы учета воды. Ряд россиян, добавила специалист, может претендовать на получение субсидий на оплату коммунальных услуг.

Также можно запросить перерасчет. УК обязаны уменьшить размер оплаты в случае, если температура воды или батарей окажется ниже необходимого.

Есть и бытовые способы сделать счета меньше: купить энергосберегающие лампы и установить датчики движения.

Ранее ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко сообщила, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут получить россияне, которые тратят на это больше положенного максимума.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть