Россиянам напомнили, кому из них не нужно брать кредиты

Не всем россиянам следует брать кредиты. Так считает юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

В беседе с агентством «Прайм», он отметил, что не стоит прибегать к займам лицам, которые уже отдают на оплату по кредиту 30–50% cвоих доходов.

Если кредит берется для оплаты предыдущего кредита, то эта схема приведет «в долговую яму».

Не стоит брать деньги в кредит гражданам без постоянного дохода. Поздняков считает, что не стоит брать кредиты тем, кто не понимает работу банковской системы.

Перед обращением за займом, нужно проанализировать финансовое состояние, напомнил эксперт. Размер займа должен быть таким, чтобы на его погашение ежемесячно уходило меньше половины бюджета, заключил он.

Ранее сообщалось, что объем досрочного погашения ипотеки в России по итогам первых девяти месяцев текущего года упал до почти трехлетнего минимума. Этот показатель снизился на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го и на 4,2% к уровню 2020-го.