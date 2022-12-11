Fox Business: бензин в США немного подешевел, а цены на дизель резко выросли

Стоимость бензина в США немного снизилась по сравнению с показателями в аналогичный период 2021 года, при этом цены на дизельное топливо существенно поднялись. Об этом заявил ведущий телеканала Fox Business Стюарт Варни.

«Средняя цена бензина в США составляет $3,32 по сравнению с $3,34 в декабре 2021 года. Дизель по-прежнему упорно держится дороже, чем в прошлом году. Он стоит $5 за галлон на данный момент, а в декабре 2021 года он стоил $3,62», — отметил Варни.

По его словам, разница в $1,38, по сравнению с прошлогодними значениями, является колоссальной. Кроме того, рост цен на дизель серьезно ударил по водителям грузовиков, фермерам, и другим гражданам, которые больше всего используют данный вид топлива.

Он добавил, что сложившаяся ситуация произошла из-за президента США Джо Байдена, который ведет неправильную энергетическую политику.

6 ноября Байден написал в своем Twitter, что средняя цена за галлон бензина в Штатах составляет 3,19 доллара. Однако американская автомобильная ассоциация (ААА) приводит совсем другие цифры. Как следует из данных ассоциации, один галлон бензина в среднем в США стоит 3,8 доллара. Этот показатель оказался на 19% выше того, что привел Байден.

Ранее Байден грозил обложить американские нефтяные компании дополнительным налогом на сверхдоходы, если они не будут участвовать в борьбе с дороговизной топлива.