В Саудовской Аравии заявили об отсутствии видимых результатов потолка цен на нефть из России

Каких-либо ощутимых результатов от введения западными странами потолка цен на нефть из России не наблюдается. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, передает портал Taqa.

«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из РФ, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — отметил министр.

По его словам, что при рассмотрении ситуации на мировом рынке нефти также стоит учитывать, как Россия реагирует на введенные санкции.

Он добавил, что введенные меры приняты лишь в политических целях и пока неясно, как они будут реализованы в будущем. При этом на нефтяные рынки в 2023 году все еще будут влиять антиковидные меры, которые до сих пор действуют в Китае.

Ранее в воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что происходящие в мире события показали, что решение альянса ОПЕК сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки оказалось правильным.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что потолка цен на нефть, который установили страны Евросоюза, G7 и Австралии, недостаточно для того, чтобы существенно уменьшить российские доходы. В публикации отметили, что установленный потолок в размере $60 за баррель стал достаточно щедрым для России, и этот показатель близок к рыночным ценам.