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Аналитик Юшков заявил, что энергокризис в Европе может стать еще более суровым в 2023 году

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Michael Probst/AP

Энергокризис в Европе в 2023 году может стать еще сильнее из-за того, что в этом году поставки из России еще были, а уже со следующего года они будут на минимальном уровне. Об этом RT заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Проблемы начались ближе к середине лета. Начинается сокращение объема поставок по «Северному потоку-1». Последняя турбина выработала свой ресурс и газопровод остановился. Украина ближе к лету остановила прокачку на одном из своих газопроводов. А с 1 января 2023 года сразу будет маленький ежесуточный объем поставок из России», — отметил Юшков.

По его словам, из-за сложившихся обстоятельств Европе будет куда сложнее готовиться к новому отопительному сезону, чем это было в 2022 году.

Он добавил, что объемы поставок СПРГ в Европу не изменятся, так как ввода новых заводов не планируется. При этом поставки из России будут такими же, как и во второе полугодии 2022 года. Все это говорит о том, что энергокризис в регионе лишь усилится.

В начале декабря газета Handelsblatt, ссылаясь на подсчеты консалтинговой компании McKinsey писала, что постоянные изменения цен на газ и уменьшение поставок обойдутся экономике Германии в €100 млрд по итогам 2022 года.

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