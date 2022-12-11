ОАЭ и Израиль утвердили соглашение о всеобъемлющем партнерстве

Правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Израиля ратифицировали соглашение, которое касается всеобъемлющего экономического сотрудничества. Об этом в Twitter написал министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зейуди.

«Ненефтяная торговля между ОАЭ и Израилем достигла $2 млрд за первые девять месяцев 2022 года, что на 114% больше, чем за этот же период в 2021 году», — отметил Аль-Зейуди.

По его словам, подписанное соглашение ускорит процесс взаимодействия двух стран, благодаря чему появляются новые возможности в основных секторах. Речь идет передовых технологиях, возобновляемых источниках энергии и продовольственной безопасности.

Соглашение о свободной торговле было подписано в мае 2022 года. Благодаря ему должны отмениться или снизиться тарифы на 96% товаров.

5 декабря агентство Reuters писало, что власти Украины и Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) приняли решение о начале переговоров по поводу комплексного экономического сотрудничества. О развитии двусторонних торговых связей будут договариваться государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди и министр экономики Украины Юлия Свириденко.