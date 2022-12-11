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Песков: ЕС поменял «зависимость от газа РФ» на зависимость от американского СПГ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа дошла до абсурда в своем желании избавиться от зависимости от газа РФ, в результате став привязанной к поставкам американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается в эфире канала «Россия-1».

По словам представителя Кремля, в «данных отношениях у Брюсселя куда меньше взаимности».

Песков акцентировал внимание на «абсурдное, совершенно оголтелое» желание европейцев якобы «избавиться от зависимости от РФ».

«Но при этом они не договаривают, что они хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа», — обратил внимание пресс-секретарь российского главы государства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее ФАС утвердила увеличение тарифов на газ в России на 8,5% с 1 декабря.

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