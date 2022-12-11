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«Укрэнерго» получит более €400 млн на реконструкцию энергообъектов Украины

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Reuters

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что правительство Украины предоставило госгарантии на проекты по восстановлению и реконструкции энергообъектов компании на общую сумму более €400 млн. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Как отметили в «Укрэнерго», уже в скором времени компания сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления поврежденной сетевой инфраструктуры страны.

«Это стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму €300 млн, который будет дополнен грантом правительства Нидерландов. Уже в ближайшее время будут подписаны договор гарантии между Украиной и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития — «Газета.Ru»), а также кредитное соглашение между Укрэнерго и ЕБРР. Это позволит нам направить необходимые средства для восстановления поврежденного оборудования, а также для финансирования операционных расходов и поддержания финансовой стабильности компании», — говорится в сообщении.

В энергокомпании также рассказали, что 9 декабря правительство Украины приняло решения, которые позволят продолжить реализацию и начать ряд инвестиционных проектов «Укрэнерго», в том числе кабмин одобрил предоставление госгарантии по займу KfW в сумме €32,5 млн для финансирования реконструкции восьми подстанций в Юго-Западном регионе.

Помимо этого, украинское правительство одобрило проект Закона о ратификации изменения финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком, который, как подчеркнули в компании, позволит продолжить использование остатка займа для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе страны.

10 декабря глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что через несколько дней Украина может вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

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