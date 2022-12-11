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Японский министр раскритиковала главу кабмина за планы повысить налоги

Министр экономической безопасности Санаэ Такаити в своем Twitter раскритиковала главу японского кабмина, премьер-министра Фумио Кисиду за планы повысить налоги.

«Когда компании повышают заработную плату и инвестируют, деньги циркулируют [в экономике], и в результате повышаются налоговые поступления. У нас есть время тщательно обдумать вопрос об источниках финансирования обороны, наблюдая за экономической ситуацией. Я не понимаю истинных намерений премьер-министра, который сейчас своими заявлениями сбивает настрой корпораций по повышению заработной платы», — пишет Такаити.

Она была одним из соперников Кисиды на последних выборах премьер-министра, и хотя она также состоит в Либерально-демократической партии Японии, Такаити стояла на позициях, близких к покойному Синдзо Абэ — в рядах ЛДПЯ она считается одним из «ястребов». Такаити также подвергла критике Кисиду за то, что он не пригласил ее на встречу, где обсуждался вопрос об источниках финансирования оборонных расходов.

Ранее стало известно, что только 6% японцев считают Фумио Кисиду соответствующим посту премьер-министра.

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