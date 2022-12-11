Аналитик Радченко предрекла глубокую стагнацию на рынке недвижимости в России

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с URA.RU заявила, что завершение программы льготной ипотеки негативно отразится на спросе и как следствие на рынке недвижимости в 2023 году ожидается глубокая стагнация.

Ранее сообщалось, что российский Центробанк выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, поскольку строительная отрасль подсела на программу, «как на иглу».

«То, что не будет льготной ипотеки, скажется на покупательском спросе отрицательно. Он и так затухает, а здесь его еще больше «прикрутит». Ожидается глубокая стагнация», — сказала Радченко.

Она полагает, что застройщики будут вынуждены снижать цены. Кроме того, аналитик напомнила о цикличности рынка недвижимости.

«После любого ценового бума <…> когда на 20% повысились цены и это было неестественно, следует спад. Зарплаты на столько не выросли, поэтому нужно его охладить» — резюмировала она.

В начале декабря эксперты рынка недвижимости сообщили, что сложная экономическая обстановка может привести к тому, что в России могут участиться случаи, когда ввод домов будет задерживаться застройщиками.