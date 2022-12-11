Vilaggazdasag: Венгрия запросит у ЕК освобождение от повышений акциза на топливо в 2023 году

Венгрия запросит у Европейской комиссии освобождение от повышений акциза на топливо в 2023 году, сообщает газета Vilaggazdasag со ссылкой на источники.

«Венгрия подала запрос об отсрочке, в котором она просит до конца 2023 года освободить ее от выполнения налогового минимума, то есть от обязательства повысить акцизный налог на топливо», — указано в сообщении.

Если Еврокомиссия не позволит отказаться от повышений акциза, то налог на топливо в Венгрии вырастет 32,5 форинта ($0,08) за литр, при этом в данный момент этот налог составляет 120 форинтов ($0,3).

Для Венгрии это будет означать очередной рост цен на топливо, что усугубит энергетический кризис в Европе и непосредственно в Венгрии.

Ранее в Венгрии отменили заморозку цен на бензин и дизельное топливо из-за санкций Евросоюза.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш из-за санкций Венгрия больше не способна удерживать фиксированную стоимость бензина. По этой причине власти приняли решение прекратить заморозку цен на топливо.