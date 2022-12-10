Зеленский сообщил о выделении Норвегией $100 млн на восстановление энергосистемы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выделила $100 млн на восстановление энергосистемы Украины. Его слова в ходе вечернего видеообращения 10 декабря передает РИА Новости.

«Мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и политическую поддержку, и гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа», — сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил, что страна будет жить в условиях дефицита электроэнергии всю ближайшую зиму. Как указал политик, отключения электроэнергии будут продолжительными из-за того, что российские воздушные удары привели к серьезным разрушениям объектов энергетики на Украине.

До этого министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков говорил о том, что в стране повреждено примерно 50% критической инфраструктуры.

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, ракетные атаки стали ответом на взрыв на Крымском мосту. В Минобороны РФ говорили, что удары по объектам энергетики наносятся с помощью высокоточного оружия.