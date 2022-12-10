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Генсек ОПЕК заявил о ключевой роли соглашения ОПЕК+ ради развития мирового рынка нефти

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Reuters

Соглашение ОПЕК+, даже спустя годы после его заключения, является основным в обеспечении энергетической стабильности и развитии рынка нефти. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс, чьи слова опубликованы на сайте ОПЕК.

«Декларация о сотрудничестве - это беспрецедентная основа для кооперации 23 нефтедобывающих стран на базе доверия, взаимоуважения и диалога. Шесть лет спустя она продолжает играть ключевую роль в поддержании стабильности на рынке», — отметил аль-Гайс.

По его словам, соглашение все также помогает для роста и развития, привлекая новые инвестиции, которые лишь улучшают энергетическую безопасность.

В публикации на сайте ОПЕК отметили, что стабилизация нефтяного рынка стала снова важным вопросом на фоне сокращения добычи во время пандемии коронавируса.

5 декабря генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что решение стран ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению добычи нефти, по мнению японского правительства, повышает неопределенность на рынке.

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