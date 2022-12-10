«Газпром» подтвердил подачу газа в Европу через Украину в объеме 42,4 млн кубометров 10 декабря

Компания «Газпром» поставляет газ в европейский регион10 декабря через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки с помощью газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Об этом сообщил представитель российской организации, передает ТАСС.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 10 декабря», — отметил представитель «Газпрома».

Накануне же объем прокачки составлял 42,2 млн кубометров. При этом ранее на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) уже сообщалось, что 10 декабря поставки со стороны России могут быть на уровне 42,4 млн кубометров.

5 декабря немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании писала, что немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром» из-за отсутствия поставок газа.

До этого Uniper 30 ноября подала иск против «Газпрома», обвинив его в убытках от недопоставки газа. Ущерб от затрат на замену российского газа Uniper оценивает в €11,6 млрд.