Климов заявил, что западная система манипуляции рынками нефти «приблизилась к концу»

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов считает, что создаваемая манипуляция мировыми рынками нефти подошла к концу. Об этом сообщается в Telegram-канале Климова.

По словам сенатора, также недолго просуществует система энергоснабжения стран Запада.

На закат эпохи, как подчеркивает Климов, указывают переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и короля Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда. На данной встрече король информировал о заинтересованности в развитии отношений двух стран, а также провал американского визита в Эр-Рияд.

«Не трудно предположить, что создаваемая англосаксами с начала прошлого века система их энергоснабжения и манипуляции мировыми рынками нефти подошла к концу», — обратил внимание сенатор.

При этом Климов считает, что о Евросоюзе, в целом, «нечего говорить» из-за утраты влияния на важном энергорынке «не по дням, а по часам».

«Скоро единственным весомым источником средств развития ЕС станет их денежный печатный станок, а значит инфляция евро может принять галопирующий характер уже в 2023», — отметил Климов.

Ранее в Белом доме утверждали, что США будут следить за действиями властей РФ после введения потолка цен на нефть.