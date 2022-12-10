Джонсон признал, что зима для стран Запада окажется сложной без газа РФ

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что нынешняя зима станет очень непростой без российского газа для зависящих от этого энергоресурса стран Запада. Об этом сообщается в материале The Wall Street Journal.

При этом британский политик не исключает, что будущая зима окажется еще тяжелее.

«Для всех тех, кто зависит от поставок российского газа, эта зима будет очень сложной, однако, благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом, мы ее преодолеем. Более серьезная проблема — это следующая зима 2023-24 годов...» — подчеркнул Джонсон.

По словам Джонсона, когда все запасы газа сократятся, их станет сложнее восполнять.

«Некоторые европейские страны спешат построить больше возможностей для создания морской ветряной энергии, но они также еще не будут готовы», — добавил бывший премьер-министр Великобритании.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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