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WirtschatsWoche: Шольц откроет первый терминал для сжиженного газа в Германии до Рождества

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Первый терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) откроется в Германии до наступления Рождества. В торжественной церемонии, которая состоится 17 декабря, примет участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает местный еженедельник WirtschatsWoche со ссылкой на заявление энергокомпании Uniper.

«Официальный ввод в эксплуатацию состоится 17 декабря, в частности, канцлером Германии Олафом Шольцем, федеральным министром экономики Робертом Хабеком и главой правительства Нижней Саксонии Стефаном Вайлем. На новом терминале приема СПГ в Вильгельмсхафене 22 декабря планируется впервые ввести газ в немецкую сеть природного газа», — говорится в материале.

Первая партия СПГ прибудет на терминал из Нигерии на корабле Hoegh Esperanza. Объем перевозимого топлива составит 170 тыс. кубометров. Энергетическая ценность данного объема соответствует около 1040 гигаватт-часов, уточняется в статье. Для сравнения, в ноябре ежедневное потребление газа в Германии было в 2,5 раза больше и составляло 2537 гигаватт-часов.

6 декабря газета Handelsblatt со ссылкой на данные компании Icis сообщила, что страны Евросоюза (ЕС) и Великобритания нарастили импорт СПГ из России на 21% с начала года. По состоянию на начало декабря, доля российского СПГ в суммарном импорте ЕС составила 13%. Часть этих объемов поступает в Германию через терминалы во Франции и Нидерландах.

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