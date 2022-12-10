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Глава Минэнерго Австралии: цены на газ в стране вырастут на 36% в 2023 году

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Sutton Motorsports/Global Look Press

Домохозяйства и промышленные предприятия Австралии в следующем году столкнутся с резким ростом цен на газ. Увеличение стоимости топлива может составить 36% в сравнении с показателями за 2022-й, приводит слова главы Министерства энергетики страны Криса Боуэна агентство Bloomberg.

В этой связи решение премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе об ограничении внутренних цен на энергоносители является «необходимым вмешательством» со стороны правительства, пояснил он.

«Мы столкнулись с повышением цен на газ в следующем году на 36%, это неприемлемо. Либо вы вмешиваетесь и устраняете последствия этого повышения цен, либо нет. Мы верим во вмешательство», — заявил Боуэн.

В то же время он ожидает, что ограничение внутренних цен на энергоносители не вызовет одобрения со стороны ряда австралийских компаний, занимающихся добычей угля и газа. Однако данная мера нужна, чтобы обезопасить рядовых потребителей в стране от резкого скачка топливных цен, уточняется в статье.

10 декабря японское издание Nihon Keizai сообщило, что рост спроса на энергоносители из-за антироссийский санкций в перспективе увеличит зависимость азиатских стран от Москвы. После 2027 года, когда глобальные поставки энергоносителей вырастут, спрос в регионе все равно будет превышать предложение.

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