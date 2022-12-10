Bloomberg: приход арктической погоды станет «испытанием» для энергоснабжения Европы

Резкое понижение температуры в странах Северной Европы, включая Швецию и другие скандинавские государства, станет испытанием для бесперебойного энергоснабжения континента. Похолодание уже зафиксировали в ряде стран, на следующей наделе погодные условия, вероятнее всего, останутся неблагоприятными, сообщает Bloomberg.

«В пятницу жители Стокгольма столкнулись с приходом арктических ветров. По прогнозам, температура в Скандинавии достигнет -23℃. Резкое похолодание, охватившее континент, продолжится и на следующей неделе — ожидается минусовая температура в Германии, а в некоторых частях Великобритании выпадет снег. Арктическая погода станет испытанием для энергоснабжения для ряда европейских стран», — говорится в материале.

После окончания относительно теплого осеннего сезона, с приходом зимы в регионе наметился рост спроса на энергоресурсы. В то же время выработка энергии на ветряных станциях Великобритании, Германии и скандинавских стран все еще остается на недостаточном уровне для бесперебойного прохождения отопительного сезона. В этой связи вырастет нагрузка на атомную генерацию во Франции и Швеции, уточняется в статье.

«Все говорит о том, что холодная погода продлится, по крайней мере, в течение следующих 10 дней. В ближайшие дни может выпасть довольно много снега», — предостерег метеоролог государственного агентства Швеции по прогнозированию погоды Маттиас Линд.

Холодные погодные условия, вероятнее всего, сохранятся на севере Европы в течение большей части декабря. При таком раскладе спрос на отопление в регионе неизбежно будет расти, что повысит нагрузку на местную энергосистему, заключила младший метеоролог The Weather Co. Александра Шерред.

9 декабря аналитики Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) заявили, что страны Европы начали активно выкачивать газ из подземных хранилищ с наступлением холодов. Запасы топлива в них опустились ниже уровня 89,93% по состоянию на утро 8 декабря.