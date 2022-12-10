Власти заявили, что банки в Херсонской области стали обменивать гривны на рубли

Банки, которые работают в Херсонской области, начали обменивать наличные гривны на рубли. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной администрации.

Информацию об обмене украинской валюты на российскую подтвердил управляющий отделением Центробанка России по региону Андрей Перетокин.

Изначально предполагалось, что обмен гривны будет вестись с 1 января 2023 года.

«Мы должны были начать операции с 1 января, но ради удобства жителей и плавной интеграции области в российское экономическое пространство валютообменные операции производят уже сейчас», — пояснил Перетокин.

При этом обмен гривны идет в херсонских отделениях таких банков, как Промсвязьбанк, ЦМРбанк и МРБ-Банк.

При этом в херсонской администрации посоветовали как можно скорее перевести гривны в рубли.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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